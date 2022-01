Branchevereniging afvalinzamelaars wil versoepeling quarantaine

De gemeente Amsterdam meldde maandag dat niet al het afval kan worden opgehaald doordat zoveel medewerkers in quarantaine zitten na contact met een persoon met het coronavirus. Volgens een woordvoerder van de NVRD spelen deze problemen in het hele land.

‘Wij willen dat mensen die geen klachten hebben, toch kunnen werken’, aldus een woordvoerder van de NVRD. ‘We moeten nu ontzettend ons best doen om de roosters vol te krijgen, terwijl er veel mensen thuiszitten zonder klachten.’ De vereniging schrijft in een brandbrief dat het daarvoor bereid is om mondkapjes en zelftests te verstrekken aan werknemers.

Onduidelijk

De regering zou eigenlijk voor 21 januari laten weten of de quarantainemaatregelen worden versoepeld, maar dat is niet gebeurd. ‘Op de website van de Rijksoverheid is het nu aangepast en staat er dat het binnenkort bekend wordt. Maar voor ons is het onduidelijk wanneer we meer weten’, zegt de woordvoerder.

De NVRD zegt dat er programma’s zijn voor als er niet meer voldoende medewerkers te vinden zijn, zoals in Amsterdam. Dat betekent dat niet al het afval meer wordt opgehaald zoals gebruikelijk is, maar dat sommige locaties en afvalsoorten voorrang krijgen.