Oliemans en Groenteman maken marathonpodcast van Winterreise

Bariton Thomas Oliemans en presentator Gijs Groenteman komen volgende maand met een 25-delige podcast over Schuberts liederencyclus Winterreise. Ze bespreken, na een introductie, samen alle 24 getoonzette gedichten van Wilhelm Müller in een soort marathon van zes uur.

Oliemans zingt er hele stukken van als illustratie, maar het is geen integrale uitvoering van het werk. Dat meldt het Concertgebouw, waar Oliemans het stuk op 22 maart live ten gehore brengt.

De onverminderde populariteit van het werk van Franz Schubert verbaast Oliemans niets: ‘De muziek vertelt het verhaal van een eenzame winterse tocht, een levensreis van een man alleen. Dat verhaal is zo krachtig in tekst en muziek. Dit is muziek die niemand onberoerd laat.’ Winterreise is ontelbare keren uitgevoerd door zangers van naam en faam. De meest legendarische vertolkingen zijn wel van wijlen Dietrich Fischer-Dieskau.

Oliemans begeleidt zichzelf op 22 maart op de piano, volgens het Concertgebouw een unicum in de uitvoeringspraktijk van Winterreise.