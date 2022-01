Radboudumc: meeste coronapatiënten hebben klachten jaar na ic

Driekwart van de coronapatiënten die op de intensive care hebben gelegen, heeft een jaar na de opname last van lichamelijke, mentale en cognitieve klachten. Dat meldt het Radboudumc op basis van een onderzoek naar langdurige Covid-klachten, waarbij de gezondheid van 246 patiënten tot vijf jaar na ic-opname wordt onderzocht via vragenlijsten.

De helft van de patiënten zegt last te hebben van vermoeidheidsklachten en andere klachten zoals een slechtere conditie, pijn, spierzwakte en kortademigheid. Ook worden mentale klachten regelmatig genoemd: een op de vijf ondervraagde coronapatiënten heeft last van angst of posttraumatische stress. Daarnaast heeft een op de zes last van cognitieve klachten, zoals geheugen- of concentratieproblemen.

Meer dan de helft van de ondervraagde patiënten zegt na een jaar minder te zijn gaan werken, nog steeds met ziekteverlof te zijn of hun baan te hebben opgegeven. ‘Deze studie laat zien wat een ongelooflijke impact een ic-opname heeft op het leven van voormalig Covid-19-patiënten’, zegt hoofdonderzoeker Marieke Zegers.

Wereldwijd is dit de eerste wetenschappelijke studie naar langdurige klachten bij Covid-19, aldus het Radboudumc. De deelnemende patiënten zijn opgenomen tussen de eerste coronagolf, tussen maart en juli 2020. De groep bestaat uit 176 mannen en 70 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar.