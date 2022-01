Pensioenfonds PMT stapt nog niet uit fossiele industrie

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) stapt met zijn investeringen nog altijd niet uit bedrijven die actief zijn in de fossiele industrie, zoals andere fondsen al wel aankondigden. Het is beter om bij de bedrijven aan tafel te zitten en ze via de dialoog te dwingen de CO2-uitstoot te verminderen, zeggen PMT-bestuursvoorzitter Jos Brocken en werkgeversvoorzitter Terry Troost in het AD en FD. Vervuilende bedrijven krijgen twee jaar de tijd om met een verbeterplan te komen.

‘Wij willen onze invloed aanwenden om de energietransitie te versnellen’, zegt Brocken. ‘Wij denken dat het ook in belang is van de bedrijven zelf om te veranderen. Bedrijven die meegaan in de energietransitie zijn beter gepositioneerd voor de toekomst.’

Volgens Troost gaat het om 44 olie- en gasbedrijven en acht energiebedrijven die nog geen plan hebben om te stoppen met het gebruik van steenkool. ‘We willen binnen twee jaar een gedetailleerd plan zien over hoe de bedrijven de draai naar de energietransitie willen maken’, zegt hij in het FD.

PMT is het derde pensioenfonds van Nederland. In tegenstelling tot bijvoorbeeld pensioenfonds ABP wil het bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen niet de rug toekeren.