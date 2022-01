Vliegveld Istanbul blijft dicht vanwege winters weer

Het vliegveld van Istanbul werd maandag gesloten vanwege hevige sneeuwval en blijft in ieder geval dicht tot dinsdag 11.00 uur (Nederlandse tijd). Ook de wegen in de stad met 16 miljoen inwoners blijven tot die tijd gesloten voor privaat verkeer, zodat de wegen vrij gemaakt kunnen worden.

De Turkse autoriteiten hebben al het personeel van publieke instituties dinsdag vrij gegeven, zodat er minder mensen de weg op hoeven.

Bij het vliegveld is maandag het dak van een van de vrachtterminals ingestort onder het gewicht van sneeuw. De luchthaven is een van de drukste van Europa en een belangrijke schakel in het vliegverkeer tussen Europa, het Midden-Oosten en Azië.