Matthijs van Nieuwkerk wordt ‘zomerleesambassadeur’

‘Als er iemand is die zich de afgelopen jaren heeft ingezet om de liefde voor boeken breed te verspreiden, is het Matthijs van Nieuwkerk. Tegen de stroom van ontlezing in, is hij iemand die het enthousiasme voor het lezen van boeken als iets positiefs, fijns en leerzaams presenteert’, aldus de CPNB. De stichting beloonde hem daarom in 2020 met een gouden ‘Vriend-van-het-Boek-speldje’.

Van Nieuwkerk is volledig vrij in de keuze van de verhalen. Maar hij heeft wel een dobber aan dat kiezen, vertelt hij: ‘Het eerste wat ik dacht was: Biesheuvel moet! En dat blijft zo. Easy does it. Maar nu een maand en zeker meer dan honderd korte verhalen later, kan ik nauwelijks meer kiezen.’

In de Zomerlezencampagne stond eerder het spannende boek centraal, een van de best gelezen genres tijdens de zomermaanden. De CPNB wil de focus nu verbreden.