Rechter bepaalt of Hudson’s Bay verhuurders moet blijven betalen

Warenhuisketen Hudson’s Bay hoort dinsdag of het bedrijf inderdaad miljoenen euro’s moet betalen aan verhuurders van zijn Nederlandse panden, waar veelal eerder een V&D zat voor die winkelketen bankroet ging. De rechtbank stelde die vastgoedbedrijven eerder in het gelijk omdat Hudson’s Bay toen het naar Nederland kwam jarenlange garanties afgaf. De winkelketen ging daarop in hoger beroep.