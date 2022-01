Fors minder coronabesmettingen in Caribisch deel Koninkrijk

Aan de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen, dat sinds het eind van 2021 zichtbaar was, lijkt in het Caribisch deel van het Koninkrijk weer een einde gekomen. Zo waren er maandag op Curaçao 4703 besmette personen geregistreerd, een week eerder waren dat er nog 11.965.

Het aantal ziekenhuisopnames is in dezelfde periode licht gestegen van 53 naar 57. Daarvan liggen 16 patiënten op de intensive care tegen 13 een week eerder. De stijging van het aantal doden is opvallend: van 206 naar 216 in een week. Een dergelijk hoge stijging kwam op de andere eilanden in de afgelopen periode niet voor.

Op Aruba is het aantal besmettingen fors gedaald, van 1280 op 17 januari naar 583 op 24 januari. Het aantal doden is in die periode gestegen van 186 naar 193. Bonaire zag het aantal geregistreerde besmettingen dalen van 880 naar 669, het aantal doden bleef gelijk op 26. Op Sint Maarten ging het van 15 januari tot 24 januari om een daling van het aantal geregistreerde besmettingen van 2618 naar 1409. Het aantal doden steeg in die periode van 75 naar 78.

Op Saba daalde in de periode van 17 tot 24 januari het aantal geregistreerde besmettingen van dertig naar tien. Op dat eiland zijn geen coronapatiënten overleden. Alleen op Sint Eustatius is er geen sprake van een duidelijk dalende lijn in de afgelopen periode. Zo waren er op 15 januari 156 besmettingen geregistreerd, dat aantal daalde vier dagen later fors naar 64, maar steeg daarna weer licht naar 80 op 24 januari. Op 19 januari van dit jaar viel de eerste coronadode van het eiland.