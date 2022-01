Keijzer ‘wil nu wat anders’ en blijft voorlopig uit de politiek

CDA’er Mona Keijzer blijft voorlopig even weg uit de politiek. ‘Ik wil nu wat anders’, zegt ze in een interview met dagblad Trouw. De oud-staatssecretaris besloot eerder niet terug te keren in de Tweede Kamer en ziet nu ook geen rol voor zich weggelegd als burgemeester. Het bedrijfsleven ‘is wel een optie’.

In september werd Keijzer ontslagen als staatssecretaris, omdat zij zich in een interview met De Telegraaf uiterst kritisch uitsprak over de coronapas. Juist vanaf die dag werd die pas breder ingezet. In december mengde ze zich in het debat op het digitale congres van haar partij CDA. In januari kwam er een zetel vrij in de Kamer waar Keijzer, omdat zij op de CDA-lijst stond, recht op had. Ze besloot niet opnieuw de Kamer in te gaan, onder meer omdat de parlementaire pers volgens haar ‘alleen geïnteresseerd is in onenigheid’.

Keijzer geeft aan wel even klaar te zijn met de politiek. ‘Ik heb tien jaar in de Haagse politiek rondgelopen, daarvoor elf jaar wethouder geweest en vier jaar raadslid.’

Coronapas

Nog steeds is Keijzer kritisch op de coronapas, en vooral 2G, waarbij alleen mensen naar binnen mogen die recent genezen zijn van of gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. De coronapas ‘grijpt geweldig in op grond- en mensenrechten’, zegt ze. Volgens haar moet het kabinet naar ‘alternatieven’ kijken, zoals het beter beschikbaar maken van FFP2-maskers. Er moet gerichter beleid worden gemaakt voor mensen die op de ic terechtkomen, zegt Keijzer. ‘Ouderen, kwetsbaren, mensen met overgewicht en ongevaccineerden.’

Het kabinet, waar Keijzer tot september vorig jaar deel van uitmaakte, heeft volgens haar veel verkeerd gedaan de afgelopen tijd. ‘Ik vind het bizar dat we het als een natuurverschijnsel accepteren dat er zo weinig ziekenhuis- en ic-bedden zijn. Zo ongeveer het laagste aantal in Europa’, aldus de voormalige bewindsvrouw. ‘De les van corona moet zijn: zet in het begin heel veel geld en wetenschappelijke capaciteit in op de vraag waarmee we te maken hebben. En reken niet alleen met de effecten voor mensen die het raakt, maar óók met de kosten en verloren levensjaren voor mensen die het niet direct raakt.’