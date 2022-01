Lufthansa en MSC willen Italiaanse vliegmaatschappij ITA overnemen

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa en een van ‘s werelds grootste containerrederijen Mediterranean Shipping Company (MSC) willen samen de Italiaanse vliegmaatschappij ITA Airways overnemen. De luchtvaartmaatschappij is nu nog in handen van de Italiaanse overheid en is de opvolger van het failliete Alitalia. ITA vliegt sinds oktober.