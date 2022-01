OMT dringt opnieuw aan op gratis zelftests voor iedereen

Vorig jaar november deed het OMT eenzelfde oproep. Toen waren er ruim 20.000 positieve tests per dag. Nu worden er dagelijks ongeveer 65.000 positieve tests geregistreerd. In werkelijkheid testen waarschijnlijk zelfs nog meer mensen positief op het virus omdat de GGD’en achterlopen met de verwerking van alle uitslagen.

Het OMT adviseert om bij aanhoudende klachten nog een zelftest te nemen als een eerdere testuitslag negatief was. De omikronvariant wordt minder goed vastgesteld door de huidige zelftesten.

Twee gratis tests per week

Bovendien vinden de experts dat kinderen tot en met 12 jaar niet meer in quarantaine hoeven, als ze zich gedurende vijf dagen dagelijks testen en geen klachten ontwikkelen. Momenteel kunnen leerlingen twee gratis tests per week krijgen via hun school. Ook jongeren tot en met 18 krijgen dit advies. Als alternatief kunnen zij vijf dagen in quarantaine. Die stopt na een negatieve test bij de GGD na dag vijf.

Het advies aan iedereen om regelmatig een zelftest te doen, geldt al langer. Het kabinet adviseert sinds november om een zelftest te doen voorafgaand aan bezoek. Daarna waren zelftests binnen enkele dagen in veel winkels uitverkocht. Ook voor terugkerende reizigers geldt sinds vorig jaar mei het advies om een zelftest te doen bij aankomst in Nederland.