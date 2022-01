Bloomberg: Unilever schrapt wereldwijd duizenden banen

Het nieuws komt kort nadat bekend werd dat de Amerikaanse activistische investeerder Nelson Peltz aandelen zou hebben gekocht in het bedrijf. Unilever bezit merken als Ola, Ben & Jerry’s, Unox en Knorr.

Een woordvoerder van Unilever Nederland zegt niet in te willen gaan op geruchten in de markt. Het concern heeft ongeveer 2700 werknemers in Nederland.