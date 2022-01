Werkgevers: negatief getesten na contact besmet persoon naar werk

Werknemers die in contact zijn geweest met een besmet persoon, maar negatief getest zijn op het coronavirus en geen klachten hebben, moeten gewoon naar hun werk kunnen. Dat willen werkgevers- en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. De regels voor quarantaine moeten volgens de organisaties ‘zo verruimd worden, dat mensen die nergens last van hebben zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen voor half Nederland op de bank zit zonder klachten’. Veel mensen zitten nu onnodig lang thuis door de quarantaineregels, zegt een woordvoerder.

Op dit moment geldt dat iemand die langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad en geen klachten heeft, niet in quarantaine hoeft na contact met een besmet persoon. Ook mensen die korter dan acht weken geleden positief zijn getest en zijn hersteld, hoeven - mits ze geen coronagerelateerde klachten hebben - niet in quarantaine. Voor alle andere mensen geldt dat ze dus wel in quarantaine moeten.

‘Als iemand in je huishouden positief getest is, maar jij houdt je aan de regels, bent negatief getest én hebt geen klachten, dan moet je naar je werk kunnen’, zegt een woordvoerder van VNO-NCW. Werknemers die positief getest zijn, moeten vanzelfsprekend thuisblijven, zegt de woordvoerder.