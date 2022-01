Hoekstra: ambassadepersoneel Kiev kan desgewenst naar Nederland

Personeel van de Nederlandse ambassade in Oekraïne dat naar Nederland terug wil, krijgt die kans. Maar Nederland ziet nog altijd geen reden om medewerkers terug te halen, zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

De keuze voor evacuatie "is een enorm dilemma", zegt Hoekstra. Te vroeg terughalen zou olie op het vuur kunnen gooien van het al zo verhitte conflict. Maar te laat is ook een schrikbeeld, de chaotische evacuatie uit de Afghaanse hoofdstad Kabul indachtig.

Net als Frankrijk en Duitsland vindt Nederland Oekraïne nog niet te onveilig voor personeel. Maar "we hebben wel aangegeven dat zou het zo zijn dat medewerkers of zelf of hun familie terug willen naar Nederland, dat daar uiteraard de mogelijkheid voor bestaat", zei Hoekstra na overleg met zijn EU-collega's.