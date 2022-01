Minister: geen blootfoto’s meer van patiënt naar zorgverzekeraar

De Kamer had via een motie van PVV-Kamerlid Fleur Agema het kabinet verzocht om deze praktijk te stoppen. Aanleiding was een vrouw die haar beklag had gedaan over foto's die zij van haar verminkte borsten moest opsturen om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van de reconstructie.

Kuipers wil dat dit voortaan alleen gebeurt via medische foto's die de behandelend arts maakt en "worden uitgewisseld tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar via de beveiligde omgeving voor medische informatie die daarvoor is". De beoordeling van de foto's gebeurt ook door artsen, aldus de minister.

Medisch oogpunt

Hij begrijpt wel dat zorgverzekeraars foto's willen hebben om te kunnen beoordelen of de borstreconstructie vanuit medisch oogpunt wordt gevraagd. Die wordt wel vergoed en cosmetische borstoperaties niet. Jaarlijks gaat het om ongeveer tweehonderd tot driehonderd borstreconstructies die geruime tijd na de behandeling tegen borstkanker worden aangevraagd.

Tegelijk wil de minister de hele procedure voor herstelbehandelingen wijzigen. Zo zouden er wat Kuipers betreft voor het grootste deel van de borstreconstructies, aansluitend aan de behandeling, geen machtiging meer nodig hoeven te zijn. Dat scheelt ongeveer 5000 aanvragen per jaar. Daarvoor zou een aparte code kunnen worden ingevoerd.