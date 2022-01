Sarah Palin test positief: rechtszaak tegen krant uitgesteld

Een rechtszaak van voormalig Amerikaanse vicepresidentskandidaat Sarah Palin tegen de krant The New York Times is met tien dagen uitgesteld. De zaak zou maandag beginnen, maar Palin testte positief op het coronavirus, zei de rechter in New York.

Aanleiding voor Palin om naar de rechter te stappen was een opiniestuk in The New York Times in 2017. Palin werd in dat artikel in verband gebracht met een schietpartij in 2011, waarbij zes doden vielen en het Democratische congreslid Gabrielle Giffords ernstig gewond raakte.

In een pamflet van een politieke actiegroep die campagne voerde voor Palin werden Democratische congresleden met een schietschijf afgebeeld. Het artikel in The New York Times suggereerde dat het pamflet de dader van de schietpartij mogelijk heeft geïnspireerd tot zijn daden.

Afstand

The New York Times had na publicatie van het artikel al afstand genomen van de relatie tussen het pamflet en de schietpartij, maar Palin nam geen genoegen met deze uitleg en zette de zaak tegen de krant door.

Palin was in 2008 ‘running mate’ van de Republikein John McCain, die de presidentsverkiezingen verloor van Barack Obama.

Het begin van de rechtszaak tegen The New York Times staat nu gepland voor 3 februari.