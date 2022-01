Cultuursector pleit voor latere sluitingstijden

De cultuursector is blij waarschijnlijk weer open te mogen, maar pleit voor latere sluitingstijden dan het tijdstip van 22.00 uur dat in de uitgelekte plannen voor het versoepelen van de coronaregels wordt genoemd. Dat is om pieken in vervoers- en bezoekersstromen te vermijden, aldus Jan Zoet, voorzitter van de Taskforce cultuursector. Deze organisatie vertegenwoordigt ruim vierhonderd organisaties en makers uit de creatieve en culturele sector.