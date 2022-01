Zware verliezen op beurzen door zorgen Oekraïne en rentevrees

De Europese aandelenbeurzen gingen maandag hard omlaag door zorgen bij beleggers over de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen over Oekraïne en de vrees voor snellere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank tegen de hoge inflatie. De Federal Reserve neemt later deze week een rentebesluit.

In de Amsterdamse AEX-index stonden alle fondsen in het rood, met uitzondering van levensmiddelenconcern Unilever. Dat aandeel toonde wat herstel na de recente koersdruk die volgde op de mislukte overnamepoging van de consumentendivisie van GlaxoSmithKline door het concern. Accell kreeg een overnamebod van investeerders die de fietsenfabrikant van de beurs willen halen en was ook een opvallende winnaar op het Damrak.

De AEX eindigde 3,3 procent in het rood op 738,66 punten. De MidKap zakte 4,2 procent tot 1009,86 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 4 procent.

Unilever

Unilever ging 6,8 procent omhoog. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat het investeringsfonds Trian Fund van de activistische belegger Nelson Peltz een belang heeft verworven in Unilever. Volgens analisten van zakenbank Jefferies zal Peltz aandringen op een opdeling van het levensmiddelenconcern. Ook verklaarde pensioenuitvoerder APG te wachten op groeiverbetering bij Unilever.

Betalingsdienstverlener Adyen was de grootste daler in de hoofdindex met een koersdaling van 8,8 procent, gevolgd door chipbedrijf ASMI (min 8,5 procent) en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (min 8,4 procent). Philips leverde 4,6 procent in. Het zorgtechnologiebedrijf, dat onlangs al met een winst- en omzetalarm kwam, kampt met een kostbare terugroepactie van slaapapneuapparaten die een stevige hap uit de winst heeft genomen.

In de MidKap bungelden roestvrijstaalproducent Aperam en postkluisjesbedrijf InPost onderaan met verliezen van 8,4 procent. Flitshandelaar Flow Traders, die juist profiteert van onrust op de beurzen, was de enige stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van 1 procent.

Accell

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 schoot het aandeel Accell ruim 25 procent omhoog. Het moederconcern van fietsenmerken als Batavus en Sparta heeft overeenstemming bereikt met een consortium onder leiding van de Amerikaanse investeerder KKR over een overnamebod van zo’n 1,6 miljard euro.

De euro was 1,1308 dollar waard, tegenover 1,1342 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent minder op 82,77 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 85,90 dollar per vat.