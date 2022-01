Pathé blij met vermoedelijke heropening bioscopen

‘Uiteraard zijn wij blij dat we naar alle waarschijnlijkheid snel weer open mogen, daar hebben we sinds de sluiting in december enorm naar uitgekeken en op voorbereid’, laat een woordvoerder weten in een reactie. Het is voor de organisatie nu nog even wachten op de toegestane openingstijden en capaciteit. ‘Zodra dat bekend wordt gemaakt, programmeert ons team alle films definitief in, en laten we onze bezoekers zo snel mogelijk weten welke films wanneer draaien en start de voorverkoop.’

Onder meer Spiderman: No Way Home, West Side Story, Alles Op Tafel en The Matrix Resurrections, The King’s Man, Nightmare Alley, Sing 2 en My Hero Academia 3 staan op de agenda wanneer de bioscopen weer open mogen.

Maandag werd duidelijk dat het kabinet de horeca, cultuur en een deel van de evenementen wil heropenen. Het plan is om de horeca en cultuur tot 22.00 uur onder voorwaarden te openen. Voor evenementen binnen met een verplichte zitplaats gaat een limiet gelden van 1250 bezoekers, buiten mag de capaciteit maximaal met een derde van de capaciteit worden gevuld. Dinsdagavond houden premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers een persconferentie waarin de versoepelingen definitief worden aangekondigd.