Stichting Open Nederland: overheid wil toegangstesten overnemen

De overheid wil meer controle nemen over de toegangstesten, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor toegang tot de horeca en tot voetbalwedstrijden. Volgens de Stichting Open Nederland, de organisatie achter de testen, lopen er gesprekken over het centraliseren van de testen. Maar die gesprekken zijn volgens een woordvoerder nog niet concreet en kunnen nog maanden duren.

Pier Eringa, bestuursvoorzitter van Stichting Open Nederland, zei maandag op NPO Radio 1: ‘Stichting Open Nederland zal in de loop van dit jaar de taken overdragen aan het departement. Er zal een soort afdeling opgericht worden in Den Haag die verantwoordelijk wordt voor het beleid en het laten uitvoeren van testen.’

Volgens Eringa is de Stichting Open Nederland opgericht om tijdelijk te bestaan. ‘De stichting is in een gat gesprongen, heeft dat tijdelijk gedaan en volgens mij ook heel knap, in korte tijd een hele infrastructuur uit de grond gestampt met testaanbieders. Op het moment dat het is opgelost en het staat, dan draag je het over aan de overheid en dan kunnen ze het weer zelf doen.’

Ook na de huidige golf zullen mensen zich laten testen op een coronabesmetting, verwacht Eringa. ‘Met testen kan ik me voorstellen dat je zegt: we gaan testen veel gerichter inzetten dan we tot nu toe hebben gedaan. En als je ergens een probleem hebt, dat je snel kunt inspelen op de situatie daar’, aldus de stichtingsvoorzitter.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kon maandag niet direct reageren.