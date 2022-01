Brussel en Londen blijven onderhandelen over brexit

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zetten hun brexitonderhandelingen voort, zeggen EU-commissaris Maroš Šefčovič en de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss na afloop van overleg in Brussel in een gezamenlijke verklaring. ‘De bijeenkomst vond in een constructieve sfeer plaats.’ Het was de eerste keer dat Truss in Brussel met Šefčovič sprak nadat haar voorganger David Frost in december was opgestapt. Eerder deze maand reisde Šefčovič naar Engeland voor een tweedaagse kennismaking met Truss.