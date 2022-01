EU-rekenkamer: beoogde uitrol van 5G-netwerk loopt achter

De uitrol van het snelle 5G-internet in Europa is volgens de Europese Rekenkamer (ERK) aanzienlijk vertraagd. In het huidige tempo halen de 27 lidstaten de doelstelling niet om in 2025 5G te hebben in alle stedelijke gebieden en op alle belangrijke transportroutes. Tegen 2030 zou er in de hele EU dekking met de vijfde generatie draadloze systemen (5G) moeten zijn.