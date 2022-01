Zakelijke evenementen: heropenen met beperkingen is farce

Het heropenen van de zakelijke evenementensector met beperkende maatregelen is ‘een farce’. Onder die beperkende regels is het niet doenlijk om beurzen en andere evenementen kostendekkend, laat staan winstgevend te organiseren. Dat zeggen organisatoren van beurzen en congressen zoals brancheorganisatie EventPlatform en Ahoy in Rotterdam. Het ziet er nu naar uit dat geplaceerde evenementen weer plaats kunnen vinden, met een maximumaantal bezoekers, maar dat loont volgens de organisaties de moeite niet.

Riemer Rijpkema, directeur van EventPlatform, wijst erop dat de beperkingen ten koste gaan van het enthousiasme van bedrijven om een evenement te organiseren. Ook moet het kabinet de voorbereidingstijd niet onderschatten. De meeste grote beurzen kosten maanden om op te tuigen. Vanwege het gebrek aan perspectief worden er volgens Rijpkema evenementen geannuleerd. ‘Door alle onduidelijkheid gaan bedrijven andere keuzes maken. Maatregelen ontmoedigen mensen. Niet iedereen zit te wachten op netwerken op afstand en met mondkapjes op’, zegt hij.

Het kabinet zou de horeca, cultuursector en een deel van de evenementensector weer open willen met beperkingen, zoals een coronatoegangsbewijs, vaste zitplaatsen, een maximumaantal bezoekers en een sluitingstijd van 22.00 uur. Voor geplaceerde evenementen binnen gaat een limiet gelden van 1250 bezoekers, voor evenementen buiten een maximum van een derde van de capaciteit. Dinsdagavond volgt daarover een persconferentie.

Niet gunstig

Rotterdam Ahoy, dat behalve zakelijke evenementen grotendeels muziekevenementen in de avond organiseert, beaamt dat heropenen met beperkingen ‘nog steeds niet gunstig’ is, zegt een woordvoerster. Eerder al zei de organisator niks te hebben aan bijvoorbeeld een capaciteit van 75 procent. ‘Pas in de laatste 25 procent zit de winst. Dan kunnen we het net zo goed niet doen. Voor ons is er eigenlijk nog steeds weinig hoop.’ Ook Ahoy merkt dat veel evenementen opgeschoven worden. ‘We zijn geen frietzaak die de volgende dag open kan. Je hebt te maken met maandenlange voorbereiding.’

Evenementenlocatie RAI in Amsterdam laat weten dat ondanks heropening met beperkingen het nog wel even duurt voordat er weer inkomsten zijn. ‘Het duurt echt even voor er aanvragen voor beurzen komen en voordat die daadwerkelijk georganiseerd zijn. Daar zit meer het probleem dan in andere beperkende maatregelen’, aldus een woordvoerster. Als de sector meteen weer open mag, dan kan dat wel omdat de RAI dertien hallen heeft en veel mensen kwijt kan, aldus de zegsvrouw.