KHN over opening tot 22.00 uur: hier hebben we voor gestreden

Dat horecazaken binnenkort weer tot 22.00 uur open mogen is goed nieuws, vindt de sector. ‘Dit is precies waar we de afgelopen dagen voor gestreden hebben’, aldus voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ‘We zijn blij dat het nieuwe kabinet voortvarend doorgaat met versoepelen.’

De afgelopen periode werd het verzet vanuit de horecasector tegen de lockdown steeds groter. Dat uitte zich anderhalve week geleden in een protestdag van de sector waarbij cafés en restaurants veelal met goedkeuring van burgemeesters de deuren openden. Ook in de maatschappij nam de onvrede toe, merkte Willemsen. ‘We waren hier zo aan toe. Mensen hebben het ontzettend gemist.’

Of de cafés en restaurants woensdag al direct weer open kunnen, weet Willemsen nog niet. ‘Dat hopen we wel, maar voor de details moeten we nog even afwachten.’ Voor bijvoorbeeld clubs en discotheken lossen de aankomende versoepelingen nog niets op, beseft hij. ‘Voor die groep is nog perspectief nodig.’ Willemsen hoopt ook dat het kabinet de rest van de horeca een toekomstperspectief biedt met nog meer versoepelingen.

Voor ondernemers die nog getroffen worden door de maatregelen, blijft KHN zich inzetten voor extra steun. ‘Daar heeft de minister ook al wat over gezegd onlangs’, weet Willemsen. KHN geeft aan dat veel ondernemers door de NOW- en TVL-steun wel geholpen zijn, maar de afgelopen twee jaar zelf nauwelijks salaris hebben gehad. Vaak zijn zij door alle eigen spaarpotjes heen.