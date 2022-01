Openbare leven in Griekenland stilgelegd door hevige sneeuw

Hevige sneeuwval heeft het openbare leven in Griekenland grotendeels stilgelegd. Door de sneeuw moesten scholen sluiten en kwam het openbaar vervoer stil te liggen. Ook werden vaccinatielocaties in verschillende regio’s gesloten.

Trein- en buslijnen in de hoofdstad Athene werden opgeschort en automobilisten die wel de sneeuw trotseerden kwamen vast te zitten. Volgens de Griekse weerdiensten zal de sneeuwval in elk geval nog tot dinsdag duren. De scholen zijn ook dinsdag op veel plaatsen nog gesloten. De autoriteiten roepen de bevolking op om niet-essentiële reizen tot laat op dinsdag te vermijden.

Ook buurland Turkije heeft last van het winterse weer. Alle vluchten van en naar het vliegveld van Istanbul werden maandag tot in de middag geannuleerd. Zondag kwamen al meerdere mensen in Turkije om het leven door ongelukken die door de sneeuw waren veroorzaakt.