Nederlandse Politiebond blij als horeca opengaat

Als het kabinet dinsdag inderdaad besluit de horeca en cultuurinstellingen tot 22.00 uur te heropenen, is dat ‘goed nieuws’, stelt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond.

‘Als het inderdaad zo zou zijn, dan is het vanuit veiligheidsperspectief een goede stap’, aldus Struijs. ‘De mensen zoeken een uitlaatklep en dat uit zich nu in illegale feestjes. We krijgen steeds meer meldingen van ruzies die uit de hand lopen.’ Een versoepeling van de coronamaatregelen gaat volgens hem ‘echt helpen’.

Volgens kringen rond het Catshuisoverleg besluit het kabinet dinsdag dat geplaceerde evenementen ook weer mogen doorgaan.