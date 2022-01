Efteling wil 'grafzerk' van Kate Bush aan museum schenken

De Efteling gaat op zoek naar een speciale bestemming voor de 'grafzerk' van zangeres Kate Bush die in de tuin van het Spookslot staat. Dat heeft een woordvoerder maandag laten weten. "We denken nu aan bijvoorbeeld een museum of een andere bijzondere plek waar de zerk tot zijn recht komt", stelt hij.

De Efteling maakte maandag bekend dat het Spookslot uit 1978 de komende zomer gesloopt gaat worden. Zangeres Kate Bush nam in 1978 ter promotie van de toen net geopende topattractie een televisiespecial op in en rond de Efteling. Ter herinnering aan deze gebeurtenis kreeg de zangeres in de tuin van het Spookslot haar eigen grafzerk. De zerk zelf is ook te zien in de special.

Volgens De Efteling hebben zich maandag al twee grote Kate Bush-fans gemeld die interesse hebben in het bijzondere object. Een van hen is RTV Utrecht-presentatrice Conny Kraaijeveld, naar eigen zeggen de grootste Kate Bush-fan van Nederland. Zij meldde zich maandagmiddag op Instagram en gaf aan de grafzerk graag over te nemen als De Efteling er geen goede bestemming voor kan vinden.

"We krijgen vaker zulke verzoeken", aldus de woordvoerder van het pretpark in Kaatsheuvel. "We kunnen niets toezeggen. Maar iedereen met een vraag of een goed idee mag zich uiteraard altijd melden." De zangeres zelf heeft zich vooralsnog niet gemeld.