Winkelketen Kohl’s winnaar op lager Wall Street na overnamenieuws

Kohl’s was maandag een positieve uitschieter op de beurzen in New York. De warenhuisketen profiteerde van berichten over een mogelijke overnamestrijd rond het bedrijf. De stemming op Wall Street bleef verder negatief door de aanhoudende vrees voor hogere rentetarieven. Ook werd uitgekeken naar de resultaten van grote bedrijven als Apple, Microsoft en Tesla, die later deze week naar buiten komen.