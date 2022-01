Opnieuw zo’n 65.000 coronagevallen gemeld, achterstand daalt

Voor de tweede dag op rij zijn ongeveer 65.000 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 64.757 bevestigde besmettingen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is iets lager dan het recordaantal van 65.351 positieve tests op zondag.

Het RIVM kampt nog steeds met een grote achterstand, maar die is wel iets kleiner geworden. In de afgelopen zeven dagen zijn zo’n 46.000 positieve tests nog niet geregistreerd. Op zondag stond de teller op zo’n 48.000 positieve tests over zes dagen.