Engeland schrapt testplicht voor volledig gevaccineerde reizigers

Het is niet bekend wanneer de testplicht wordt geschrapt. Die informatie wordt naar verwachting later op maandag bekendgemaakt. Eerder deze maand werd al besloten dat volledig gevaccineerden geen negatieve testuitslag nodig hebben om Engeland binnen te komen.

Ongevaccineerde reizigers moeten vlak voor vertrek naar Engeland wel een coronatest laten afnemen en bij aankomst direct tien dagen in quarantaine. Zij moeten zich daarnaast aan het begin en het einde van de quarantaineperiode laten testen op het coronavirus.

De versoepeling geldt alleen voor Engeland. Schotland, Wales en Noord-Ierland beslissen over hun eigen inreisbeperkingen, maar volgen doorgaans het voorbeeld van de regering in Londen. Komende week wordt een groot deel van de coronamaatregelen in Engeland opgeheven.