Apple heeft niet aan de eisen van toezichthouder ACM voldaan om meerdere betalingsmethoden toe te laten voor datingapps. Op meerdere punten blijft het techbedrijf in gebreke, meent de waakhond die daarom een eerder opgelegde last onder dwangsom gaat innen. Die bedraagt 5 miljoen euro per week dat het bedrijf zich niet aan de regels houdt, met een maximum van 50 miljoen euro.