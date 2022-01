Paus emeritus erkent valse verklaring in misbruikonderzoek

Paus emeritus Benedictus heeft toegegeven een onjuiste verklaring te hebben afgelegd in een onderzoek naar misbruik binnen de Duitse Rooms-Katholieke Kerk. Dat staat in een verklaring die is vrijgegeven via het nieuwsportaal van het Vaticaan.

De geestelijke, wiens geboortenaam Joseph Ratzinger luidt, had gezegd dat hij in 1980 als aartsbisschop niet aanwezig was bij een bijeenkomst. Daar zou zijn gesproken over een pedofiele priester. Onderzoekers hadden verrast gereageerd op de bewering van Benedictus, omdat hij wel was geciteerd in notulen van de vergadering.

De secretaris van de paus emeritus komt nu terug op die eerdere verklaring. Hij laat weten dat een fout is gemaakt. Dat zou het gevolg zijn van een blunder bij het opstellen van de verklaring van Benedictus. Van ‘kwade wil’ zou geen sprake zijn.

Kritisch

Het onderzoek naar misbruik was in opdracht van het aartsbisdom München en Freising uitgevoerd door een advocatenbureau. De onderzoekers presenteerden vorige week hun conclusies en waren erg kritisch over Benedictus. Die zou als aartsbisschop herhaaldelijk hebben nagelaten om geestelijken aan te pakken die waren beschuldigd van kindermisbruik.

De 94-jarige Benedictus komt later nog met verdere uitleg. Hij zou het bijna 2000 pagina’s tellende onderzoeksrapport nog aan het lezen zijn. Zijn secretaris liet al wel weten weten dat de paus emeritus meeleeft met slachtoffers van misbruik. Hij zou ‘schaamte en pijn’ ervaren.