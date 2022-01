Fiscus legt komende tijd geen aanslagen box 3 op

De Belastingdienst zal ‘tot nader order’ geen belastingaanslagen en beschikkingen opleggen aan vermogen en spaargeld in box 3 van de inkomstenbelasting. Aanleiding is het arrest van de Hoge Raad van vorige maand dat stelde dat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.