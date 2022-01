Acute fase van coronapandemie kan volgens WHO dit jaar over zijn

De acute fase van de wereldwijde coronapandemie kan dit jaar voorbij zijn als landen alle beschikbare instrumenten inzetten in de strijd tegen het virus. Volgens het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO kan dat doel worden bereikt als de vaccinatiekloof tussen rijke en arme landen wordt gedicht en als er meer wordt getest. De wereld zal wel moeten leren leven met het virus.

‘We kunnen een eind maken aan de Covid-19-gezondheidscrisis en we kunnen dat dit jaar doen’, aldus van de WHO. De tekorten aan vaccins zijn weggewerkt en de uitdaging is nu om de prikken naar alle landen te verschepen en mensen te vaccineren, vertelde de WHO-voorman aan ministers van Volksgezondheid en andere functionarissen uit 34 landen.

Wel is er volgens hem haast geboden en waarschuwt hij voor de omikronvariant. Alleen als 70 procent van de bevolking van alle landen de komende maanden wordt gevaccineerd kan het virus een halt worden toegeroepen. In Afrika heeft 85 procent van de inwoners nog geen prik gekregen, aldus Tedros.

‘Het is gevaarlijk aan te nemen dat omikron de laatste variant zal zijn en dat we aan het eind van de strijd zijn.’ De WHO kreeg afgelopen week iedere drie seconden honderd meldingen van nieuwe besmettingsgevallen binnen, aldus het WHO-hoofd. Iedere twaalf seconde kreeg de organisatie een melding van een sterfgeval. De WHO-teller van besmettingsgevallen staat sinds de nieuwe variant negen weken geleden werd ontdekt in Zuid-Afrika, op 80 miljoen. Dat zijn meer gevallen dan in heel 2020 bij elkaar.