Brussel schiet Oekraïne te hulp met 1,2 miljard euro

‘De commissie kondigt een nieuw financieel hulppakket aan, dat leningen en giften bevat’, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. ‘Dit pakket zal Oekraïne helpen zijn financiële behoeften als gevolg van het conflict te vervullen.’ Von der Leyen ‘rekent erop’ zo snel mogelijk de goedkeuring van de EU-landen en het Europees Parlement te krijgen en wil dan meteen een eerste 600 miljoen euro overmaken naar Kiev.

De commissie zal Oekraïne verder dit jaar nog eens 120 miljoen euro schenken om het land te helpen zijn overheidsapparaat te versterken en weerbaarder te worden. Het dagelijks bestuur van de EU wil bovendien spoedig beginnen aan een steunprogramma voor de langere duur, zodat Oekraïne gemakkelijker kan moderniseren. Ook wil Brussel assisteren bij het aantrekken van buitenlandse investeringen ter waarde van 6 miljard.

Soeverein land

‘Laat ik nog eens duidelijk zijn’, aldus Von der Leyen. ‘Oekraïne is een vrij en soeverein land en maakt zijn eigen keuzes.’

De Europese Rekenkamer oordeelde vorig jaar nog scherp over Europese steun aan bijvoorbeeld de hervorming van de rechterlijke macht in Oekraïne en de strijd tegen corruptie. Er moet in Oekraïne inderdaad nog veel gebeuren, erkent de woordvoerder van de commissievoorzitter, maar ‘nu is er acute nood’ te lenigen.