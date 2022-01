Vogels tellen in de tuin wordt steeds populairder

Vogels tellen in de eigen achtertuin of op het balkon wordt steeds populairder. De Vogelbescherming, die elk jaar de Nationale Tuinvogeltelling organiseert, noteerde vorig jaar een recordaantal deelnemers van bijna 200.000 tellers. Ook het jaar daarvoor nam het aantal tellers al flink toe. De Nationale Tuinvogeltelling wordt dit jaar van vrijdag tot en met zondag gehouden.

De Vogelbescherming maakt zich zorgen over de merel. Het aantal merels is de laatste jaren met bijna 30 procent afgenomen. Dat blijkt ook uit de tuinvogeltelling, aldus de natuurorganisatie. In 2008 werden nog gemiddeld 3,7 merels per tuin geteld, maar vorig jaar waren het er gemiddeld nog maar 2. De Vogelbescherming roept tellers daarom op om speciaal op merels te letten komend weekeinde.

De grote bonte specht doet het goed. Deze vogel wordt steeds vaker geteld. Koplopers zijn elk jaar de huismus, de koolmees en de pimpelmees.

Wie mee wil doen aan de vogeltelling moet een halfuur vogels tellen in de eigen omgeving. Het resultaat kan genoteerd worden op tuinvogeltelling.nl. Wie niet alle vogels herkent kan kijken op de app Mijntuinvogeltelling.nl, waar een soort via een foto of een vragenlijst wordt gedetermineerd.