Douane Antwerpen vindt partij cocaïne ter waarde van 32 miljoen

De Belgische douane heeft in de haven van Antwerpen een partij cocaïne van 657 kilogram onderschept met een geschatte straatwaarde van 32 miljoen euro. Het ministerie van Financiën meldt dat de drugs verstopt zaten in twintig sporttassen die in een container met metaal lagen.

De partij is vorige week in beslag genomen. De container was volgens het ministerie afkomstig uit Brazilië, maar wie voor de smokkel verantwoordelijk is, wordt nog onderzocht.

De inbeslagnames van drugs, vooral cocaïne, in Antwerpen nemen al jaren toe. Dat komt onder meer door betere opsporingsmethodes en -technologieën in het havengebied. Eerder deze maand maakte de douane bekend dat ze in 2021 in totaal 89,5 ton cocaïne onderschepte in de haven. Dat was een stijging met 36 procent ten opzichte van 2020.