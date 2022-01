Toponderhandelaar VS eist vrijlating gevangenen door Iran

Het is onwaarschijnlijk dat de Verenigde Staten het kernwapenverdrag met Iran uit 2015 nieuw leven in blazen als Iran vier Amerikaanse burgers die in Teheran worden vastgehouden niet vrijlaat. Dat zegt de hoogste Amerikaanse onderhandelaar Robert Malley in gesprek met persbureau Reuters.

De vier Amerikaanse gevangenen vormen in principe een andere kwestie dan het kernwapenverdrag, zegt Malley, ‘maar het is voor ons moeilijk voor te stellen het kernwapenoverleg te heropenen zolang vier onschuldige Amerikanen worden gegijzeld door Iran.’

De VS houden indirecte overleggen over het kernwapenverdrag en los daarvan indirecte gesprekken over het vrijlaten van de Amerikaanse gevangenen. Het is voor het eerst dat Malley de vrijlating van de Amerikanen zo nadrukkelijk verbindt aan de indirecte overleggen over het kernwapenverdrag.

Gijzelaars

Critici beschuldigen Iran ervan buitenlanders gevangen te zetten om ze als een soort gijzelaars te kunnen gebruiken bij internationale onderhandelingen. Iran ontkent dat te doen. Het land zal ook niet instemmen met de eis van Malley. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag laten weten niet akkoord te gaan met de vrijlating van de Amerikaanse gevangenen als voorwaarde voor verdere onderhandelingen.

Iran sloot de atoomdeal in 2015 met de Verenigde Staten, Rusland, China, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarmee werden de nucleaire activiteiten van Iran beperkt in ruil voor verlichting van internationale sancties. Sinds de Amerikanen zich in 2018 onder leiding van toenmalig president Donald Trump eenzijdig terugtrokken, houdt ook Iran zich niet meer aan de afspraken.