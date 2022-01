Veiligheidsberaad opnieuw bijeen over versoepelingen

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen maandagavond in Utrecht opnieuw bijeen om versoepelingen van het coronabeleid te bespreken. Het beraad gelastte vrijdag een extra vergadering in om de druk op het kabinet over heropening van de horeca-, evenementen- en cultuursector te verhogen. De burgemeesters wilden dat het kabinet daar vrijdag al meer over zou zeggen, maar de ministers besloten nieuwe adviezen van het Outbreak Managment Team (OMT) en het RIVM af te wachten.

Aan de orde komt maandagavond onder meer welke strenge voorwaarden gaan gelden als de samenleving weer nagenoeg helemaal heropend wordt. Het Veiligheidsberaad heeft vrijdag gewaarschuwd dat de coronasituatie steeds moeilijker wordt voor handhavers. Mensen houden zich er niet meer aan en de regels zijn steeds moeilijker uit te leggen, aldus het beraad. Ook de situatie in buurlanden verhoogt de druk in Nederland, omdat daar met een coronatoegangsbewijs veel meer is toegestaan. De burgemeesters roepen hun inwoners op om de regels te respecteren, zodat handhaven in redelijkheid mogelijk blijft.

Het is nog niet bekend of er ministers zullen aanschuiven bij de vergadering in Utrecht.