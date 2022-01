Assange mag in beroep tegen uitspraak in uitleveringszaak VS

Een lagere rechtbank had een jaar geleden beslist dat Assange niet kon worden uitgeleverd vanwege zijn mentale gezondheid en het risico dat hij in de VS zelfmoord pleegt, maar die uitspraak werd in december door de zogeheten High Court ongedaan gemaakt. Ook werd toen bepaald dat de zaak terug moest naar de lagere rechtbank met de aanwijzing dat de minister van Binnenlandse Zaken het laatste woord krijgt.

De High Court gaf Assange maandag toestemming om naar het hooggerechtshof te stappen, maar het is nog onduidelijk of hij daar ook echt in hoger beroep kan gaan. Daar moet het hooggerechtshof zich nog over uitspreken.

Klokkenluiderssite

De 50-jarige Australiër probeert al jaren uit handen van justitie in VS te blijven. Dat land wil hem berechten omdat zijn klokkenluiderssite in 2010 geheime documenten publiceerde over onder meer de Amerikaanse missies in Irak en Afghanistan. Er zijn achttien aanklachten tegen Assange ingediend, met een maximale celstraf van 175 jaar.

De Amerikanen hebben vorig jaar beloofd dat Assange na uitlevering aan de VS niet in isolatie of in een zwaarbeveiligde gevangenis zal worden geplaatst. Ook hebben ze gezegd dat hij de juiste zorg zal krijgen en bij een veroordeling zijn straf in zijn thuisland Australië mag uitzitten.

Borgtocht

Assange zit sinds 2019 vast in een Londense gevangenis, ondanks dat hij zijn celstraf heeft uitgezeten voor het schenden van zijn voorwaarden van vrijlating op borgtocht. Assange werd in Zweden verdacht van seksueel misbruik. Hij vluchtte naar de ambassade van Ecuador in Londen en verbleef daar zeven jaar om te voorkomen dat hij via Zweden zou worden uitgeleverd aan de VS.