Unilever en Accell ontsnappen aan verkoopgolf op dieprood Damrak

De markten bleven verder in de greep van de rentevrees. Hogere rentes zijn slecht nieuws voor aandelen. De AEX-index raakte rond het middaguur 1,8 procent kwijt op 750,02 punten. Staalconcern ArcelorMittal en fintechbedrijf Adyen waren de grootste dalers met minnen van dik 6 procent. De chipbedrijven ASMI en ASML leverden ruim 5 procent in.

De MidKap kelderde bijna 3 procent tot 1022,33 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,9 procent. In de eurozone bleek dat het groeitempo van de economie in januari is gezakt tot het laagste niveau in bijna een jaar tijd. Vooral de dienstensector kampte met de coronamaatregelen.

Unilever

Unilever steeg bijna 6 procent. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat het investeringsfonds Trian Fund van de activistische belegger Nelson Peltz een belang heeft verworven in Unilever. Volgens analisten van Jefferies zal Peltz aandringen op een opdeling van het levensmiddelenconcern. Ook verklaarde pensioenuitvoerder APG te wachten op groeiverbetering bij Unilever.

Accell werd bijna een kwart meer waard. Het moederbedrijf van Batavus en Sparta heeft overeenstemming bereikt met een consortium onder leiding van investeerder KKR over een overnamebod van zo’n 1,6 miljard euro.

Philips

Philips zakte ruim 4 procent. Het zorgtechnologiebedrijf, dat onlangs al met een winst- en omzetalarm kwam, kampt met een kostbare terugroepactie van slaapapneuapparaten die een stevige hap uit de winst heeft genomen.

Vodafone won 4 procent in Londen. Volgens persbureau Reuters spreekt het Britse telecomconcern met branchegenoot Iliad over de samenvoeging van hun activiteiten in Italië. Ook zou Vodafone naar verluidt interesse hebben in Three UK, een Britse telecomdochter van CK Hutchison. De berichten wakkerden de overnamespeculatie in de telecomsector aan. In Amsterdam won KPN dik 1 procent.

De euro was 1,1316 dollar waard, tegenover 1,1342 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 84,77 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 87,59 dollar per vat.