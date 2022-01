Onderzoek Israël: 4 coronaprikken beschermen beter dan 3

Het gaat om een vooronderzoek met gegevens van 400.000 mensen die een vierde prik gehad hebben en 600.000 mensen die drie keer zijn gevaccineerd. Mensen met een vierde dosis waren twee keer zo goed beschermd tegen besmetting en drie keer zo goed tegen ernstige ziekte, vergeleken met mensen die drie keer waren ingeënt.

Sinds eind december biedt Israël een vierde coronavaccinatie aan aan ouderen, gezondheidsmedewerkers en mensen met zwakkere immuunsystemen. Sindsdien hebben bijna 600.000 mensen in het land de extra boosterprik gehad.

Een aantal landen heeft bekendgemaakt een vierde prik aan te bieden. Het gaat onder meer om EU-lidstaten Denemarken, Spanje en Hongarije. In dat laatste land kan iedereen de vaccinatie krijgen na overleg met een arts. In Denemarken en Spanje is de dosis bedoeld voor kwetsbare personen.