Oudervereniging: scholier moet kunnen herkansen na quarantaine

Scholieren die door het coronavirus thuis in quarantaine zitten, daardoor een toets missen en dus aangewezen zijn op de herkansing, moeten daarna de kans krijgen om die toets over te doen als ze een onvoldoende halen. De eerste poging hoort niet de laatste kans te zijn, zegt oudervereniging Ouders en Onderwijs.

Ouders en Onderwijs heeft de indruk dat negen op de tien scholen de bestaande afspraken daarover goed hebben geregeld. ‘Als dat niet zo is, moeten ze zich bij hun school melden. En wij kunnen ze daarbij helpen’, zegt directeur Lobke Vlaming van de belangenvereniging. Volgens haar zou het niet eerlijk zijn als scholieren maar één kans krijgen op een toets. ‘Dan krijg je dat kinderen met klachten toch naar school komen, omdat ze bang zijn en herkansing te missen.’

In de eerste twee schoolweken van het nieuwe kalenderjaar zijn al veel klassen naar huis gestuurd. Precieze aantallen heeft Ouders en Onderwijs niet, ‘maar we hebben wel de indruk dat het wijdverbreid is. Ouders worden op zondag gemaild dat ze de volgende dag thuisonderwijs moeten geven. Dat legt druk op de ouders, helemaal als zij een cruciaal beroep hebben of buiten de deur werken. Er is geen noodopvang.’

Meerdere organisaties hebben opgeroepen om de quarantaineregels voor scholen te versoepelen. Ouders en Onderwijs houdt zich daarover op de vlakte. ‘We kunnen het erover eens zijn dat thuisonderwijs niet dezelfde kwaliteit heeft. Ouders zijn niet altijd in staat om echt goed te helpen en kinderen kunnen het niet alleen. Voor ouders en kinderen zou het het beste zijn om scholen zo veel mogelijk te openen. Maar alleen als het verantwoord kan. Als het ertoe leidt dat opa en oma doodziek worden, is het een ander verhaal.’