ING verwacht hogere omzet winkelstraat door prijsstijgingen

De omzet in de Nederlandse winkelstraat zal dit jaar vooral groeien door prijsstijgingen. Hogere kosten van inkoop, energie, vervoer en personeel worden doorberekend aan de klant, verwachten deskundigen van ING. De bank schat in dat de groei van de omzet van de Nederlandse detailhandel dit jaar uitkomt op 2,5 procent, na de stijging van 3,5 procent vorig jaar.

De groei van de uitgaven via internet zal naar verwachting terugkeren naar een ‘normaal’ niveau, als er dit jaar een einde komt aan de lockdownmaatregelen die worden ingesteld vanwege hoge aantallen coronabesmettingen. ING rekent op een groei van 6 procent, tegen de 29 procent van vorig jaar.

Dat komt ook doordat consumenten weer zullen uitgaan en reizen en daardoor minder uitgeven aan spullen. ‘Ook in het post-coronatijdperk zullen onlineverkopen blijven floreren’, zegt econoom Henk van den Brink van ING Research in een toelichting. ‘Een flink deel van de omzet is door investeringen in logistiek en verbeterde data-analyse definitief terechtgekomen bij het e-commercekanaal, mede doordat sommige winkels definitief uit het straatbeeld verdwenen zijn.’

Bankroeten

ING denkt dat het aantal faillissementen in de Nederlandse winkelstraat dit jaar en de komende jaren zal stijgen, maar geeft geen specifieke cijfers. De afgelopen periode is het aantal bankroeten juist laag geweest door de coronasteun van de overheid. ‘Winkeliers konden de vorige lockdown overleven door steunpakketten van de overheid, belastinguitstel en regelingen met verhuurders en banken’, aldus de bank. Volgens ING teren de meeste ondernemers nu naar eigen zeggen vooral op belastinguitstel.

Winkels die parfums en cosmetica verkopen hebben gemiddeld de hoogste belastingschuld met 233.000 euro van de bedrijven met toegekend uitstel van belastingbetaling. Ook bij schoenen- en elektronicawinkels is de schuld in verhouding hoog. Bij drogisterijen en winkels die voedingsmiddelen verkopen is de belastingschuld juist laag.

Internationale toeristen

Bijzonder uitstel van betaling loopt volgens de bank af op 1 februari en vanaf oktober moeten schulden worden terugbetaald in maximaal vijf jaar tijd. Vooral winkels in de centra van grote steden zijn zwaar getroffen door de coronapandemie doordat internationale toeristen wegbleven.