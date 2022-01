Tijdelijke tentoonstelling Nationaal Holocastmuseum in zes steden

Het Nationaal Holocaustmuseum komt vanaf donderdag met een buitententoonstelling van twee weken in zes steden. De expositie opent op de Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust en is een voorproefje van wat er in het nieuwe museum is te zien dat in 2023 opengaat.

Donderdag is het 77 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. In de zes steden, Leeuwarden, Zeist, Apeldoorn, Den Haag, Enschede en Amsterdam, zijn replica’s van collectiestukken te zien in reclamevitrines die een connectie hebben met de regio waar ze staan. Met een QR-code kan het hele verhaal erachter worden bekeken.

‘Het Holocaust Buitenmuseum laat zien dat de Sjoa niet alleen ver weg, maar ook heel dichtbij en in heel Nederland plaatsvond. Het is een verleden dat ons allen raakt’, aldus projectleider Annemiek Gringold. Het museum wil laten zien dat de mensen die tijdens de Holocaust werden gedood mensen waren die ‘midden in het leven stonden en zoveel meer waren dan de slachtoffers die van hen werden gemaakt’.

Het museum opent in 2023 in de voormalige Hervormde Kweekschool in Amsterdam. Dat gebouw ligt naast een voormalige crèche waar Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog verbleven tot aan hun deportatie. Het verzet hielp honderden kinderen via de Kweekschool naar veiligere plekken te gaan. Zo werden veel Joodse kinderen gered.