Premier Johnson wil onderzoek naar ontslag islamitische minister

De 49-jarige politica werd in 2018 onderminister en ruim twee jaar later vervangen. Tegen de krant Sunday Times zei Ghani dat tegen haar werd gezegd dat haar geloof ‘ter sprake werd gebracht als een probleem’ en dat ‘collega’s zich ongemakkelijk voelden’.

De uitspraken zouden zijn gedaan door een zogeheten whip van de regering, iemand die ervoor moet zorgen dat parlementariërs in het gareel blijven. Whip Mark Spencer ontkent de beschuldigingen. ‘Ik heb nooit die woorden gebruikt die aan mij worden toegeschreven.’

Zeer ernstig

Het kantoor van Johnson laat maandag weten dat de premier om een onderzoek naar de ‘zeer ernstige’ beschuldigingen heeft gevraagd. Zondag werd al bekend dat Johnson Ghani in juli 2020 had gesproken over de beschuldigingen. Hij adviseerde haar toen een formele klacht in te dienen bij de Conservatieve Partij, maar dat had ze niet gedaan.

De uitspraken van Ghani komen vlak nadat een ander partijgenoot bekendmaakte naar de politie te gaan vanwege whips die parlementsleden zouden proberen te chanteren. Ze zouden zo proberen om politici op andere gedachten te brengen die willen dat Johnson opstapt vanwege feesten en borrels tijdens de lockdown.