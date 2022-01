China beëindigt lockdown in miljoenenstad Xi’an

China heeft na enkele weken grotendeels een einde gemaakt aan de strenge lockdown in miljoenenstad Xi’an. Winkels, supermarkten en restaurants in de 13 miljoen inwoners tellende metropool kunnen de deuren weer openen, maakten de lokale autoriteiten bekend. Ondertussen kampt China met een corona-uitbraak in Beijing.

In Xi’an blijven nog enkele maatregelen van kracht. Zo zit nog een stadsdistrict in lockdown. Ook mogen horecazaken maar een beperkt aantal klanten ontvangen. Thuis geldt een maximum van tien mensen bij samenkomsten.

De stad ging in december in een strenge lockdown om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mensen mochten niet naar buiten en vonden het soms lastig om aan voldoende eten te komen. Hierdoor ontstond volgens berichten op sociale media een ruilhandel in levensmiddelen. Xi’an heeft inmiddels al enkele dagen geen nieuwe besmettingen meer gemeld.

De situatie in Xi’an lijkt daarmee onder controle te zijn, maar het virus verspreidt zich nog wel op andere plaatsen in de volksrepubliek. Zo probeert China een uitbraak te bestrijden in hoofdstad Beijing. Over twee weken moeten daar de Olympische Winterspelen van start gaan. De omikronvariant van het virus dook vorige week voor het eerst op in de stad en sindsdien zijn er tientallen besmettingen vastgesteld.