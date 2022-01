Consumentenbond raadt kopen bij webwinkels buiten de EU af

De Consumentenbond raadt Nederlanders af om producten zoals elektrische apparaten, kleding, medicijnen of speelgoed te kopen bij webwinkels buiten de Europese Unie. De spullen zouden vaak slecht werken of zelfs onveilig zijn. ‘Bestellen bij een buitenlandse webwinkel is een flinke gok’, meldt de Consumentenbond op basis van onderzoek onder 10.000 consumenten.