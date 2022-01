Onderzoek: pensioenfondsen beter met klimaat dan verzekeraars

VBDO, waarbij zowel grote Nederlandse verzekeraars als pensioenfondsen zijn aangesloten, vergeleek tientallen grote partijen op zaken als beleid en transparantie. Daaruit kwam naar voren dat klimaat al op de agenda staat van menig institutioneel belegger. Pensioenfondsen doen het over de gehele linie het beste. De twee best presterende in het onderzoek zijn niettemin verzekeraars, namelijk Athora Netherlands en NN Group. Ook pensioenfonds ABP, verzekeraar ASR en pensioenfonds bpfBOUW staan in de top 5.

Maar er zou volgens de studie nog flink wat moeten gebeuren willen institutionele beleggers voldoende bijdragen aan het tot nul terugbrengen van de CO2-uitstoot in 2050. ‘De doelstellingen moeten concreter en in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs’, stelt Laskewitz in een schriftelijke toelichting.

Nu zou bijvoorbeeld slechts een handvol van de partijen naast klimaatrisico’s ook klimaatbestendigheid, oftewel de weerbaarheid tegen klimaatverandering van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, hebben opgenomen in het eigen beleggingsbeleid. De onderzoekers pleiten er ook voor dat institutionele beleggers hun invloed gebruiken om bedrijven tot vergroening te bewegen.