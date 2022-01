Man bekent schuld aan ontvoering Australische kleuter Cleo

De verdachte van de geruchtmakende ontvoering van de Australische kleuter Cleo Smith heeft voor de rechter schuld bekend. De 36-jarige Terence Darrell Kelly gaf toe dat hij het meisje heeft meegenomen, bericht omroep ABC. Hij zou Cleo achttien dagen hebben vastgehouden in zijn woning in de plaats Carnarvon.

ABC noemt de verklaring van de verdachte een verrassende ontwikkeling in de zaak. De verdwijning van Cleo hield Australië vorig jaar wekenlang bezig. Het kind verdween ‘s nachts uit haar tent tijdens een kampeertocht met familie. Dat leidde tot een enorme zoekactie. De autoriteiten vonden Cleo uiteindelijk terug in een afgesloten kamer in het huis van Kelly, die in de buurt van de moeder van het meisje woonde.

De dertiger wordt vastgehouden in een zwaarbeveiligde gevangenis in Perth. Hij verscheen via videoverbinding voor de rechter. Er wordt steeds meer bekend over het privéleven van de alleenstaande man. Zo is hij volgens ABC geobsedeerd door poppen van het merk Bratz. Hij bewaarde er tientallen in zijn huis.